Aktienkurs stabilisiert sich nach veröffentlichten Q1-Zahlen

Im aktuellen XETRA-Handel konnte die Airbus SE-Aktie um 1,5 Prozent zulegen und erreichte ein Tageshoch von 133,82 EUR. Die jüngsten Quartalszahlen des Unternehmens zeigten eine deutliche Verbesserung: Der Gewinn je Aktie stieg von 0,59 EUR im Vorjahresquartal auf 0,76 EUR. Auch der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um über 9 Prozent gesteigert werden, was einen Gesamtumsatz von 12,83 Milliarden EUR ergibt. Diese positiven Ergebnisse wecken Erwartungen bei Analysten - sie prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividendenausschüttung von 2,17 EUR und setzen das Kursziel im Durchschnitt auf 163,89 EUR.

Analystenbewertungen und zukünftige Aussichten

Analysten sehen den jüngsten Anstieg des Aktienkurses als ermutigendes Zeichen, obwohl die Airbus-Aktie weiterhin unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 172,82 EUR notiert. Ein Rückgang auf das 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR scheint derzeit unwahrscheinlich. Airbus plant, am 30. Juli 2024 seine Kennzahlen für das zweite Quartal zu präsentieren, was möglicherweise weitere Kursimpulse liefern könnte. Experten erwarten einen Jahresgewinn von 5,64 EUR je Aktie für 2024, was das Vertrauen der Anleger stärken dürfte. Der Markt blickt gespannt auf die zukünftige Performance des Unternehmens und seine Fähigkeit, weiterhin positive Ergebnisse zu liefern.

