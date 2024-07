Fortschritte im Bereich Autonomes Fahren

Der chinesische Internetgigant Baidu zeigt signifikante Fortschritte in der Entwicklung seiner autonomen Fahrdienste, was sich positiv auf den Aktienkurs des Unternehmens auswirkt. Am Mittwoch stieg die Aktie in Hongkong um bis zu 13 Prozent, nachdem in den USA bereits ein Zuwachs von 8,5 Prozent verzeichnet wurde. Dieser Anstieg reflektiert das zunehmende Vertrauen der Anleger in die Zukunft der autonomen Fahrtechnologie von Baidu, insbesondere nach den jüngsten Verbesserungen beim Apollo Go Dienst. Die ermutigenden Nachrichten kommen auch zeitgleich mit der Expansion der Cloud-Computing-Sparte Baidu AI Cloud in den saudi-arabischen Markt.

Kooperationen und Erweiterungen

Zusätzlich zur Weiterentwicklung der autonomen Fahrtechnik hat Baidu durch sein Joint Venture mit Geely Auto, JiYue, weitere [...]

