Finanzkennzahlen und Analystensicht

Die Apple-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel mit einem Plus von 1,0 Prozent bei 230,96 USD. Das Tageshoch lag bei 231,09 USD, gleichzeitig der höchste Kurs der vergangenen 52 Wochen. Trotz eines Umsatzrückgangs von 4,31 Prozent im letzten Quartal erreichte der Gewinn je Aktie 1,53 USD, wie im Vorjahr. Analysten prognostizieren für 2024 einen Gewinn von 6,60 USD je Aktie und ein durchschnittliches Kursziel von 205,86 USD. Anleger dürfen sich zudem auf eine Dividendenerhöhung auf 0,991 USD freuen. Die nächsten Quartalszahlen werden am 01. August 2024 erwartet.

KI-Einbindung und Strategieanpassung

Apple kündigte kürzlich eine Partnerschaft mit dem KI-Unternehmen OpenAI an, um ChatGPT in iOS 18 zu integrieren. Dennoch hat Apple beschlossen, auf einen Sitz im OpenAI-Vorstand zu verzichten. Stattdessen zielt man auf eine enge Zusammenarbeit durch regelmäßige Treffen mit strategischen Partnern ab. Diese Änderungen könnten sich als vorteilhaft für die zukünftige Entwicklung und Marktstellung von Apple erweisen. Die Marktdynamik bleibt in Europa und den USA hinsichtlich regulatorischer Prüfungen derartiger Partnerschaften weiterhin gespannt.

Die Apple-Aktie bleibt damit für Anleger ein spannendes Investment mit Potenzial und Unsicherheiten.

