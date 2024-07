Stabilität trotz Schwankungen

Die Deutsche Boerse-Aktie zeigte im jüngsten XETRA-Handel kaum Veränderungen und notierte zuletzt bei 186,25 EUR. Das Papier eröffnete den Handelstag bei 187,10 EUR und stieg zwischenzeitlich auf ein Tageshoch von 187,45 EUR, bevor es bis auf 185,40 EUR sank. Insgesamt wechselten heute 56.532 Deutsche Boerse-Aktien den Besitzer.

Am 28. Juni 2024 erreichte die Aktie ein 52-Wochen-Hoch von 194,85 EUR, was derzeit einem Abstand von 4,62 Prozent entspricht. Das 52-Wochen-Tief liegt bei 152,60 EUR, das am 20. Oktober 2023 erreicht wurde. Mit einem prognostizierten Gewinn pro Aktie von 10,23 EUR für 2024 und einem geschätzten Kursziel von durchschnittlich 205,13 EUR, bleibt die Deutsche Boerse-Aktie für viele Analysten attraktiv.

Dividenden und Ausblick

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende von 3,80 EUR je Aktie ausgeschüttet. Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine leicht höhere Dividende von 3,97 EUR. Die finanziellen Ergebnisse des zweiten Quartals 2024 werden am 24. Juli 2024 erwartet, gefolgt von den Ergebnissen für dasselbe Quartal im Jahr 2025, die voraussichtlich am 29. Juli 2025 veröffentlicht werden.

Während die Aktie momentan stabil bleibt, wird die zukünftige Performance auch von diesen bevorstehenden Finanzberichten sowie den allgemeinen Marktkonditionen abhängen. Trotz der jüngsten Marktschwankungen zeigt die Deutsche Boerse-Aktie eine starke Langzeitprognose und bleibt für Investoren von Interesse.

