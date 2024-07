Starkes Wachstum in Europa und besonders Deutschland

Die Aktie von Stellantis NV gehört am Mittwoch zu den stärksten Titeln an der Börse. Mit einem Anstieg von 3,34 Prozent notiert die Aktie aktuell bei 20,10 US-Dollar, was sie zu einem der größten Gewinner des Tages macht. Dieser Kursanstieg spiegelt das beeindruckende Absatzwachstum des Opel-Mutterkonzerns wider, der seine Verkäufe in Europa um 0,9 Prozent steigern konnte. Besonders bemerkenswert ist das Wachstum auf dem deutschen Markt, wo die Verkäufe im ersten Halbjahr um außergewöhnliche 24 Prozent zulegten. Fast alle Marken des Konzerns verzeichneten zweistellige Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr. Der Marktanteil des Unternehmens in Europa lag zuletzt bei 18,2 Prozent.

Positive Resonanz im Börsenhandel

Auch im XETRA-Handel ließ sich die positive Entwicklung der Stellantis-Gruppe beobachten. Die Aktie gewann zeitweise 0,54 Prozent und erreichte einen Wert von 18,17 Euro. Anleger reagieren optimistisch auf die neuen Verkaufszahlen, die besonders durch das starke deutsche Marktumfeld beflügelt wurden. Trotz des eher moderaten Wachstums in Europa als Ganzes hinterlässt das starke Abschneiden in wichtigen Märkten wie Deutschland einen nachhaltigen positiven Effekt auf die Kursentwicklung der Stellantis-Aktie.

Stellantis Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...