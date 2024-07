Kursentwicklung und Dividendenprognose

Die K&S-Aktie zeigte im heutigen XETRA-Handel eine Abwärtsbewegung und fiel um 1,6 Prozent auf 11,54 EUR. Der Wert erreichte im Tagesverlauf ein Tief von 11,51 EUR. Am Handelstag startete die Aktie mit einem Kurs von 11,64 EUR. Derzeit liegt das 52-Wochen-Hoch, welches am 21.07.2023 bei 18,48 EUR erreicht wurde, 59,75 Prozent über dem aktuellen Kurs. Das 52-Wochen-Tief von 11,45 EUR wurde am 08.07.2024 verzeichnet, was lediglich 0,99 Prozent unter dem heutigen Kurs liegt.

Analysten prognostizieren für das Jahr 2024 eine Dividendenreduzierung auf 0,212 EUR, im Gegensatz zu den 0,700 EUR, die 2023 ausgeschüttet wurden. Experten erwarten zudem ein Kursziel von 14,96 EUR für die K&S-Aktie.

Quartalsergebnisse und Ausblick

Am 13.05.2024 veröffentlichte K&S seine Ergebnisse für das Quartal bis zum 31.03.2024. Das Unternehmen verzeichnete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,10 EUR, was dem Wert des Vorjahres entspricht. Der Umsatz fiel im Vergleich zum Vorjahresquartal um 17,11 Prozent auf 988,00 Mio. EUR. Im Vorjahr betrugen die Einnahmen noch 1,19 Mrd. EUR.

Die Veröffentlichung der Q2 2024-Ergebnisse ist für den 14.08.2024 geplant. Für Q2 2025 rechnen Analysten am 14.08.2025 mit neuen Zahlen. Laut Analystenschätzungen wird ein EPS von 0,351 EUR für das Jahr 2024 erwartet.

