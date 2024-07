Der Schweizer Aktienmarkt zeigte zur Wochenmitte Stärke, insbesondere die Nestle-Aktie konnte in der SIX SX-Sitzung zulegen und sich um 0,2 Prozent auf 92,78 CHF verteuern. Trotz der sich abzeichnenden allgemeinen Marktabkühlung seit vergangenem Dienstag behielt Nestle ihre positive Performance bei. Am 28.07.2023 erreichte die Aktie ihr bisheriges 52-Wochen-Hoch bei 108,48 CHF, bleibt aber aktuell 14,5 Prozent unter diesem Spitzenwert. Analysten erwarten, dass Nestle im kommenden Jahr eine Dividende von 3,14 CHF je Aktie ausschütten wird, eine leichte Steigerung gegenüber den 3,00 CHF des laufenden Jahres.

Quartalszahlen und Zukunftsausblick

Bereits am Donnerstag richten sich die Augen der Anleger auf den bevorstehenden Quartalsbericht von Partners Group und Barry Callebaut, aber im Fokus bleiben auch die Ergebnisse der großen US-Banken am Freitag, die den gesamten Finanzsektor beeinflussen könnten. Zudem wird Nestle am 25.07.2024 seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2024 präsentieren. Experten prognostizieren, dass der Gewinn je Aktie für 2024 bei 4,97 CHF liegen wird. Der durchschnittliche Kurszielwert je Aktie wurde jüngst auf 109,90 CHF festgesetzt, was weiteres Wachstumspotential signalisiert.

Insgesamt zeigt sich, dass trotz kurzfristiger Schwankungen Nestle weiterhin als stabile Anlage im defensiven Bereich glänzt, unterstützt durch stetige Kursgewinne und verlässliche Dividendenzahlungen.

