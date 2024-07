Positiver Trend im XETRA-Handel

Die EON SE-Aktie zeigte sich im XETRA-Handel erneut robust und verzeichnete ein Plus von 0,5 Prozent bei einem Kurs von 12,35 EUR. Der Handelstag begann mit 12,30 EUR und erreichte diesen Höchststand. Beeindruckend ist auch die Kursentwicklung der letzten Zeit: Seit dem 52-Wochen-Tief von 10,43 EUR am 04.10.2023 kletterte die Aktie um beachtliche 15,51 Prozent. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,554 EUR pro Anteilsschein, verglichen mit 0,530 EUR im Vorjahr. Zudem wird ein Gewinn von 1,13 EUR je Aktie erwartet, was das Vertrauen in die Unternehmensperformance stärkt.

Expansion der Ladeinfrastruktur

Parallel dazu treibt EON seine Pläne zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur für Elektro-Nutzfahrzeuge voran. Gemeinsam mit Partnern sollen entlang der bestehenden [...]

Hier weiterlesen