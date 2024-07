Dynamische Kursentwicklung und Analystenerwartungen

Am 11.07.2024 konnte die Aktie der RWE AG im XETRA-Handel um 14:21 Uhr um 2,5 Prozent auf 33,87 EUR steigen. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 33,35 EUR und erreichte im Tagesverlauf ein Hoch von 33,94 EUR. Die Aktie erlebte bereits am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch von 42,33 EUR, knapp 24,98 Prozent über dem aktuellen Kurs. Gleichzeitig lag das 52-Wochen-Tief bei 30,08 EUR am 20.03.2024. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,09 EUR, höher als die 2023 ausgeschüttete Dividende von 1,00 EUR. Das mittelfristige Kursziel liegt durchschnittlich bei 49,73 EUR.

Zukünftige Prognosen und Finanzzahlen

Im kürzlich vorgestellten Quartalsbericht vom 15.05.2024 wies RWE einen Gewinn je Aktie von 2,58 EUR aus, gegenüber 2,15 EUR im gleichen Vorjahresquartal. Der Quartalsumsatz betrug 6,63 Mrd. EUR, ein Rückgang um 29,55 Prozent gegenüber den 9,41 Mrd. EUR des Vorjahresviertels. Für das zweite Quartal 2024 erwartet man die Bilanzvorlage am 14.08.2024. Analysten antizipieren für 2024 einen Gewinn je Aktie von 2,75 EUR. Eine bedeutende Meldung des Tages war der Aktienkauf eines Aufsichtsratsmitglieds im Wert von 20.010 EUR zu einem Preis von 33,35 EUR pro Aktie, ebenfalls im XETRA-Handel abgewickelt.

Rwe Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...