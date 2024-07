Positive Entwicklung im XETRA-Handel

Die Nemetschek SE-Aktie verzeichnete im XETRA-Handel einen Aufschwung und stieg um 1,4 Prozent auf 93,15 EUR. Ihr Tageshöchststand lag bei 93,60 EUR. Dieses Ergebnis markiert einen Anstieg gegenüber dem Eröffnungskurs von 91,50 EUR. Bei einer Betrachtung des vergangenen Jahres zeigt sich, dass die Aktie am 06.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch von 98,20 EUR erreichte. Analysten sehen weiterhin Potenzial nach oben, da die Aktie derzeit noch etwa 5,42 Prozent unter diesem Höchststand liegt. Am anderen Ende des Spektrums erreichte sie am 27.09.2023 ihr 52-Wochen-Tief von 55,52 EUR. Obwohl das Papier noch 40,40 Prozent vom Tief entfernt ist, bleiben die Aussichten positiv, da Analysten einen Anstieg auf durchschnittlich 88,50 EUR prognostizieren.

Stetige Umsatzzuwächse und erwartete Dividenden

Auf der turnusmäßigen Finanzkonferenz am 30. April 2024 legte Nemetschek SE seine Q1-Zahlen offen. Das Unternehmen meldete einen Gewinn je Aktie von 0,37 EUR, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert von 0,31 EUR entspricht. Der Umsatz stieg um 9,44 Prozent auf 223,95 Mio. EUR. Analysten erwarten, dass Nemetschek SE für das laufende Jahr eine Dividende von 0,535 EUR je Aktie ausschütten wird, ein Anstieg im Vergleich zu den 0,480 EUR des Vorjahres. Die bevorstehenden Finanzergebnisse für Q2 2024 sollen am 31.07.2024 veröffentlicht werden, während die Q2-Zahlen für 2025 am 24.07.2025 erwartet werden. Analysten schätzen, dass das EPS 2024 bei 1,63 EUR je Aktie liegen wird, was auf eine weiterhin positive Entwicklung des Unternehmens hinweist.

