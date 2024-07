Aktuelle Kursentwicklung und Analysen

Die Scout24-Aktie verzeichnete zum heutigen XETRA-Handel um 15:50 Uhr einen kleinen Rückgang um 0,8 Prozent auf 72,35 EUR. Der Handelstag begann bei 71,95 EUR und erreichte ein Tagestief von 71,90 EUR, bevor er sich leicht erholte. In der bisher durchgeführten Handelszeit wurden insgesamt 21.434 Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch der Scout24-Aktie lag am 23.05.2024 bei 73,45 EUR, welcher um 1,50 Prozent über dem aktuellen Kurs liegt. Im Gegensatz dazu notiert der aktuelle Kurs 32,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 54,80 EUR, welches am 13.07.2023 registriert wurde.

Prognosen und Finanzkennzahlen

Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre eine Dividendenzahlung von 1,20 EUR je Aktie. Analysten prognostizieren für dieses Jahr eine leicht höhere Ausschüttung von 1,27 EUR je Aktie. Auch das durchschnittliche Kursziel für die Scout24-Aktie wird mit 78,73 EUR angegeben, was auf positives Vertrauen in die künftige Kursentwicklung hinweist. Die Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2024 werden am 08.08.2024 erwartet. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie.

Der Umsatz für das am 31.12.2020 endende Quartal belief sich auf 91,20 Millionen EUR, gleichbleibend gegenüber dem Vorjahresquartal. Die detaillierten Gewinnzahlen von Scout24 zeigen ein konstantes Bild, mit einem Gewinn je Aktie von 0,50 EUR im Vergleich zum Vorjahr.

Scout Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...