Aktienkursentwicklung und Dividendenprognose

Die Aktien der Deutschen Post, nun operierend unter dem Namen DHL Group, haben sich im XETRA-Handel leicht verbessert. Gegen Mittag stieg der Kurs um 0,5 Prozent auf 40,17 EUR, wobei das Tageshoch bei 40,40 EUR lag. Mit einem bisherigen Handelsvolumen von 416.388 Aktien startet das Papier bei 40,12 EUR. Trotz dieses kurzen Anstiegs bleibt der aktuelle Kurs 14,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 47,05 EUR, das am 1. August 2023 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Tief von 36,04 EUR wurde am 27. Oktober 2023 notiert, und Analysten sehen ein Risiko, dass dieser Kurs wieder erreicht werden könnte.

Experten prognostizieren eine Dividendenzahlung von 1,87 EUR für das laufende Jahr, leicht höher als die 1,85 EUR des Vorjahres. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 43,49 EUR. Für das Jahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 3,00 EUR je Aktie.

Bilanzzahlen und Finanzprognose

Am 7. Mai 2024 veröffentlichte die DHL Group ihre Finanzergebnisse für das am 31. März 2024 geendete Quartal. Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,63 EUR, verglichen mit 0,76 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz sank um 3,19 Prozent auf 20,25 Milliarden EUR gegenüber 20,92 Milliarden EUR im Vorjahr. Die kommenden Q2 2024-Zahlen werden voraussichtlich am 1. August 2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Ergebnisse am 5. August 2025.

Die Aktie bleibt trotz kleiner Kursgewinne unter Druck, doch die langfristigen Prognosen und die solide Dividende könnten den Anlegern Zuversicht geben.

Deutsche Post Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...