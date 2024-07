Konkurrenz belebt den Markt

Der Markt für Adipositas-Medikamente steht vor einem immensen Wachstum, und Eli Lilly ist einer der wichtigen Mitspieler. Berenberg Bank Analysten haben kürzlich ihre Umsatzprognosen für diesen Sektor auf 150 Milliarden US-Dollar bis 2035 nach oben korrigiert. Dank beeindruckender klinischer Daten und neuer Studien zu Gewichtsverlust sehen Experten eine rosige Zukunft für das Segment. Eli Lilly hat in den ersten sechs Monaten des Jahres deutlich an der Börse zugelegt, was vor allem auf die erfolgreiche Einführung seines Abnehmmittels zurückzuführen ist.

Erfolge und Herausforderungen

Ein neuer Spieler im Marktgeschehen ist Pfizer, das nach einer Phase der Rückschläge mit einer neuen Gewichtsverlust-Pille von sich reden [...]

