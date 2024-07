Marktstabilisierung und Analystenoptimismus treibt Aktie an

ProSiebenSat1 Media SE verzeichnete im jüngsten XETRA-Handel eine erfreuliche Kursentwicklung. Nachdem die Aktie von Analysten höher bewertet wurde, stieg der Kurs erneut über die 7-Euro-Grenze und erreichte zwischenzeitlich 7,23 Euro. Die positive Kursentwicklung wurde durch die jüngste Einstufung von JPMorgan unterstützt, die ProSiebenSat1 als einen von sechs Favoriten für das zweite Halbjahr benannten. Der Medienkonzern profitierte von einer stabilisierten Werbewirtschaft und möglichen Veräußerungen von Geschäftsteilen, was den Unternehmenswert unterstreichen könnte. Dies könnte zudem Fusionen oder Übernahmen durch internationale Medienunternehmen erleichtern.

Perspektiven und Prognosen für das Geschäftsjahr

Für das laufende Jahr erwarten Experten einen Anstieg des Gewinns je Aktie auf 1,03 Euro, was die positive Entwicklung der letzten Quartale fortsetzt. Die ProSiebenSat1 Aktie hat kürzlich ein 52-Wochen-Hoch von 9,10 Euro erreicht, liegt jedoch noch deutlich unter diesem Wert. Am anderen Ende der Skala befindet sich das 52-Wochen-Tief bei 4,88 Euro. Mit einem gegenwärtigen Kurs von 7,11 Euro bewegt sich die Aktie somit 44,66 Prozent über dem Tiefstwert. Analysten schätzen den fairen Wert der Aktie auf 7,87 Euro, was zusätzlichen Aufwärtsspielraum suggeriert.

Die Anleger hoffen nun auf die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse Anfang August, die weiteren Aufschluss über die kurz- und mittelfristige Entwicklung des Medienunternehmens geben werden.

