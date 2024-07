Im Fondshandel an der Börse Frankfurt ist der Jahreszeit entsprechend tendenziell etwas weniger los als sonst. Für das Segment der Immobilienfonds gilt das aber nicht. Hier sehen sich die Händler mit massiven Abgaben konfrontiert.11. Juli 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Matthias Präger, Fonds-Händler bei der Baader Bank, berichtet von relativ verhaltenen Umsätzen und führt dies auf fehlende Impulse an den Märkten sowie den Ferienbeginn in mehreren Bundesländern zurück. Im Handel sieht er "tendenziell ...

