Analystenbewertungen und Marktreaktionen

Die Aktie von MTU Aero Engines erfuhr am Freitag eine Erhöhung des Kursziels durch mehrere Analysten. Dabei hat eine führende Bank das Kursziel von 278 auf 292 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" bestätigt. Der Konzern profitiert momentan besonders vom Ersatzteilgeschäft, was seine Position auf dem Markt stärkt. Ebenfalls optimistisch sind Analysten anderer Institute, die den Zielwert der Aktie im Schnitt auf etwa 256 Euro festsetzen. Im Gegensatz dazu bleibt jedoch eine andere bedeutende Bank skeptischer in ihrer Einschätzung.

Aktuelle Handelsentwicklungen und Dividende

Im heutigen XETRA-Handel verzeichnete die MTU Aero Engines-Aktie einen leichten Zuwachs um 0,6 Prozent auf 246,70 Euro. Dies markiert eine Verbesserung zur gestrigen Notierung von 245,70 Euro. Die Aktie erreichte zwischenzeitlich ein Tageshoch von 246,90 Euro. Der höchste Wert der letzten 52 Wochen lag bei 257,20 Euro, was zeigt, dass Anleger weiterhin optimistisch sind. Die Dividende wurde im Jahr 2023 auf 2,00 Euro festgelegt, und Experten erwarten eine Erhöhung auf 2,39 Euro für das kommende Jahr. Dies spiegelt ein stabiles Wachstum und Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens wider.

