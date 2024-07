Kursbewegungen und Analystenbewertungen

Die BMW-Aktie hat ihren Aufwärtstrend fortgesetzt und notierte zuletzt bei 91,54 Euro, was einem Plus von 54 Cent entspricht. Trotz einer kürzlichen Herabstufung des Kursziels durch eine führende Investmentbank auf 117 Euro blieb die Einstufung "Neutral". Die Aktie setzt ihren positiven Kursverlauf fort, besonders im Vergleich zum Euro Stoxx 50, und erfreut dadurch die Anleger. Am Morgen erreichte sie einen Höchststand von 91,70 Euro, nachdem sie zu Handelsbeginn bei 91,32 Euro gestartet war.

Marktentwicklung und Prognosen

In der jüngsten XETRA-Sitzung legte die BMW-Aktie um 0,7 Prozent zu, bei einem Handelsvolumen von 17.408 gehandelten Aktien. Die Aktie hat noch immer 25,85 Prozent Luft nach oben, verglichen mit ihrem 52-Wochen-Hoch von 115,35 Euro im April 2024. Der niedrigste Kurs im selben Zeitraum betrug 86,54 Euro. Auf der jüngsten Finanzkonferenz berichtete BMW über einen Quartalsgewinn von 4,40 Euro je Aktie bei einem Umsatz von 36,61 Milliarden Euro. Analysten prognostizieren für 2024 einen Gewinn von 16,74 Euro je Aktie, was optimistische Aussichten für die zukünftige Entwicklung der BMW-Aktien bescheinigt.

