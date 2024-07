Die Rentenmärkte haben sich im Laufe der Woche dank zurückgehender Teuerungsraten in den USA positiv entwickelt. Ob der Trend hierzulande anhält, stellen Händler aber in Frage. Vielleicht auch deshalb sind länger laufende Unternehmensanleihen gefragt.12. Juli 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA haben die Anleihekurse in dieser Woche beflügelt. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen notiert aktuell bei 4,21 Prozent und damit auf dem niedrigsten ...

