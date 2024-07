Schwankungen und Prognosen

Die Merck-Aktie zeigt aktuell deutliche Schwankungen am deutschen Aktienmarkt. In der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr notierte die Aktie bei 154,05 Euro, was einem Plus von 0,5 Prozent entspricht. Das bisherige Tageshoch lag bei 154,35 Euro. Der Kurs des Papiers startete bei 153,40 Euro in den Tag, nachdem die Aktie bereits zuvor bei 152,70 Euro notiert war, was einen leichten Verlust von 65 Cent für die Aktionäre bedeutete. Das Handelsvolumen erreichte zuletzt 30.279 Merck-Aktien.

Für das laufende Jahr erwarten Analysten eine Dividendenausschüttung von 2,34 Euro pro Aktie, nach 2,20 Euro im Jahr 2023. Die Umsatzentwicklung im letzten Quartal wies einen Rückgang von 3,27 Prozent auf 5,12 Milliarden Euro auf. Im Vorjahreszeitraum erzielte Merck noch 5,29 Milliarden Euro Umsatz. Experten prognostizieren für das [...]

