Kursentwicklung und Marktperformance

Die Aktie der Deutsche Boerse zeigt sich weiterhin robust. Um 15:53 Uhr kletterte das Papier im XETRA-Handel um 1,7 Prozent und erreichte 191,25 EUR. Damit markierte die Aktie kurzfristig ein Tageshoch von 191,35 EUR. Zum Handelsstart lag der Preis bei 189,00 EUR, und bisher wurden über 113.931 Stück auf XETRA gehandelt. In den letzten 52 Wochen erreichte die Aktie ein Hoch von 194,85 EUR am 28.06.2024 und ein Tief von 152,60 EUR am 20.10.2023. Analysten prognostizieren eine Dividende von 3,98 EUR für das laufende Jahr, gegenüber 3,80 EUR im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 204,44 EUR.

Ausblick und Finanzkennzahlen

Die Deutsche Boerse wird ihre Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 voraussichtlich am 24.07.2024 vorstellen. Experten gehen davon aus, dass der Gewinn [...]

