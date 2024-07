In der jüngsten Handelssitzung schloss die Aktie von Fortinet (FTNT) bei 58,79 $, was einem Rückgang von -1,34 % gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht. Diese Entwicklung bleibt hinter dem S&P 500 zurück, der einen Verlust von 0,88 % verzeichnete. Das Unternehmen, welches Sicherheitslösungen für Computernetzwerke bereitstellt, sah sich in den letzten Wochen mit einem Kursverlust von 1,7 % konfrontiert und blieb damit hinter der allgemeinen Performance des Sektors Computer und Technologie zurück. In Bezug auf die bevorstehenden Quartalsergebnisse werden dessen Performance und Geschäftsaussichten von Anlegern und Analysten scharf beäugt. Für das anstehende Quartalsergebnis wird ein Gewinn je Aktie (EPS) von 0,41 $ erwartet, was einem Anstieg von 7,89 % gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen würde, während die Prognosen einen Netto-Umsatz von 1,4 Milliarden $ voraussagen, 8,6 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Positive Revisionen der Schätzungen könnten auf eine Vertrauensbekundung in die Geschäftsleistung und das Gewinnpotenzial des Unternehmens hindeuten.

Analysten-Sicht und Fortinets Wert

Neuere Einschätzungen durch Analysten reflektieren gemischte Signale bezüglich des Unternehmens. Eine bedeutende Finanzberatung hat das Kursziel für Fortinet zwar gesenkt, die Bewertung jedoch auf "Gleichgewicht" belassen. Die Anpassung resultiert aus der Erwartung, dass die Rechnungsstellung im Einklang mit den Richtlinien sein wird, was einem Rückgang von etwa 1 % im Vergleich zum Vorjahr gleichkommt. Fortinet hat vor Kurzem durch die Übernahme von Lacework, einem auf KI-gestützte Cloud-Sicherheit spezialisierten Unternehmen, seine Wachstumsstrategie gestärkt. Dieses strategische Vorgehen könnte das Unternehmen unterstützen, sich verstärkt im schnell wachsenden SASE-Markt zu positionieren. Zusammengenommen entscheiden solche Entwicklungen und Unternehmensbewertungen mit einem Forward-KGV von 33,89, obwohl der Durchschnitt der Branche bei 29,49 liegt, und ein PEG-Verhältnis von 2,43 über die kurzfristige Investitionsentscheidung von Anlegern.

Fortinet Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...