Aktuelle Kursentwicklung und Jahresvergleich

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich im heutigen XETRA-Handel uneinheitlich. Nach einem Startkurs von 7,10 EUR verringerte sich der Wert im Laufe des Handels auf 7,07 EUR, was einem Verlust von 0,7 Prozent entspricht. Am 01.08.2023 erreichte die Aktie ihr 52-Wochen-Hoch bei 9,10 EUR, was einen aktuellen Nachlass von rund 28,77 Prozent bedeutet. Gleichzeitig liegt die Aktie mit 46,40 Prozent deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 4,88 EUR, das am 27.10.2023 erreicht wurde. Experten erwarten in diesem Jahr eine Dividende von 0,241 EUR pro Aktie gegenüber 0,050 EUR im Vorjahr.

Geschäftszahlen und Zukunftsaussichten

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 14.05.2024 die Ergebnisse des ersten Quartals, welches am 31.03.2024 endete. Das Unternehmen verzeichnete ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,01 EUR, identisch zum Vorjahreswert. Der Umsatz stieg um 6,25 Prozent auf 867,00 Mio. EUR im Vergleich zu 816,00 Mio. EUR im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 1,03 EUR. Die Q2 2024-Kennzahlen werden am 08.08.2024 erwartet, während die Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025 geschätzt wird. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,87 EUR.

