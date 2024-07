EQS-Media / 15.07.2024 / 08:07 CET/CEST

Presseinformation Arbeitsmarkt 2024: Immer mehr Menschen wollen den Job wechseln 73 Prozent denken mindestens einmal im Monat an neuen Job - nach 64 Prozent im Jahr 2023

Gehalt und Urlaub sind Jobsuchenden am wichtigsten

Mehr als ein Viertel klagt über schleppende oder keine Rückmeldungen im Bewerbungsprozess DÜSSELDORF, 15. Juli 2024 - Zu hohe Arbeitsbelastung, zu wenig Gehalt, ein besseres Angebot von einem anderen Unternehmen: Immer mehr Menschen wollen den Job wechseln. Das ist Ergebnis einer Studie der digitalen Recruiting-Plattform The Stepstone Group unter 3.700 Befragten. Dabei wurde untersucht, wie häufig Menschen einen neuen Job in Erwägung ziehen: Fast drei Viertel denken monatlich an eine neue Herausforderung - im vergangenen Jahr waren es noch 64 Prozent und im Jahr 2021 53 Prozent. Die Gründe: der Wunsch nach höherem Gehalt (35 Prozent), Unzufriedenheit mit der Tätigkeit (34 Prozent) und zu viel Stress (33 Prozent) - oder ein attraktiveres Angebot eines anderen Arbeitgebers (26 Prozent). "Jobwechsel gehören für immer mehr Menschen zum normalen Arbeitsleben", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte von The Stepstone Group. "Der Grund liegt auf der Hand: Die Arbeiterlosigkeit ist fest in unserem Jobmarkt angekommen. Der Arbeitnehmermarkt hat eine neue Dimension erreicht." Jobsuchende wünschen sich noch schnellere Prozesse und höhere Gehälter Im Schnitt brauchen Menschen 15 Wochen von der Suche nach einer neuen Stelle bis zur Vertragsunterzeichnung. Doch das empfinden viele als deutlich zu lange: Jeweils mehr als ein Viertel klagt über zu lange Einstellungsprozesse oder sogar komplett ausbleibendes Feedback. "In diesen Zeiten können sich Unternehmen einfach nicht mehr leisten, Kandidat*innen unnötig warten zu lassen. Es ist dringend ratsam, so viele Prozesse wie möglich zu automatisieren, beispielsweise mit künstlicher Intelligenz", sagt Zimmermann. "Denn so können die Recruiter*innen zeitfressende Themen an die KI abgeben und sich im Bewerbungsprozess darauf konzentrieren herauszufinden, wie der Mensch ins Unternehmen passt." Gehalt, Urlaub und Sicherheit sind die wichtigsten Kriterien Bei der Wahl des passenden Arbeitgebers gehören Urlaubstage (70 Prozent), Gehalt (66 Prozent) und Jobsicherheit (63 Prozent) zu den wichtigsten Faktoren für die Jobsuchenden - gefolgt von einer sinnhaften Tätigkeit (58 Prozent) und interessanten Arbeitsinhalten (55 Prozent). "Wir befinden uns in Zeiten multipler Krisen und kommen aus einer Phase der Inflation. Da ist es logisch, dass die Arbeitskräfte weniger bereit sind, Kompromisse einzugehen in Sachen Gehalt und finanzieller Sicherheit. Arbeitgeber, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht höhere Gehaltsspannen anbieten können, sind umso mehr gefragt, die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit klar zu kommunizieren. "So würden beispielsweise fast 30 Prozent der Jobsuchenden laut Studie Abstriche beim Gehalt machen, wenn ihr Arbeitgeber sich stattdessen vor allem um Nachhaltigkeit kümmern würde." Über die Studie Die Studienreihe "Hiring Trends Index" ist eine quartalsweise erscheinende Untersuchung von The Stepstone Group. Dafür wurden im Zeitraum vom 6. bis 18. Juni 2024 online 3.700 deutsche Arbeitnehmende sowie 500 Recruiter und Recruiterinnen befragt. Beleuchtet wurden unter anderem die Bereitschaft bei Arbeitnehmenden, eine neue Stelle zu suchen, welche Faktoren dabei ausschlaggebend sind und wie sie den Bewerbungsprozess wahrnehmen. Bereits im Jahr 2023 und 2021 waren Arbeitnehmende zu diesen Aspekten befragt worden, wodurch sich Trends abzeichnen und interpretieren lassen. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung nach Alter, Geschlecht und Bildung. Über The Stepstone Group The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen rund 140.000 Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 4.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/de Kontakt The Stepstone Group Presse press@stepstone.com



