Obwohl am Donnerstag die Europäische Zentralbank tagt, liegt der Fokus der Anlegerinnen und Anleger in dieser Woche eindeutig auf der gerade angelaufenen Berichtssaison. Analysten rechnen dabei nicht mit einem neuen Schub für die Märkte.15. Juli 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Eine weitere Veränderung der Leitzinsen dürfte es in der Eurozone zunächst noch nicht geben. "Nach der Senkung des Einlagensatzes im Juni von 4,00 Prozent auf 3,75 Prozent wird die Notenbank ihren Leitzins wohl im Juli ...

