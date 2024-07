Einführung von 5G in Ägyptischen Städten

Nokia wird in Zusammenarbeit mit einem führenden Telekommunikationsanbieter die Einführung von 5G-Diensten in den ägyptischen Städten Alexandria, Assuan, Kairo, Gizeh und Luxor im Laufe des Jahres umsetzen. Der finnische Netztechnikanbieter stellt Geräte aus seinem umfangreichen AirScale-Portfolio bereit, darunter Massive MIMO Radios und Basisbandeinheiten, die erhöhte Netzkapazitäten und -abdeckung bieten. Diese Partnerschaft markiert einen entscheidenden Schritt in der digitalen Transformation Ägyptens. Anfang 2024 hatte der Telekommunikationsanbieter die erste 5G-Lizenz des Landes für 15 Jahre gesichert.

Vorteile für Verbraucher und Unternehmen

Die Einführung der 5G-Technologie wird die Konnektivität erheblich verbessern und eine Vielzahl neuer Anwendungen und Dienste unterstützen. Dies [...]

