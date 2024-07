Ein weiterer Rückschlag

Die Aktie von CompuGroup Medical hat in den letzten Tagen signifikant an Wert verloren. Nach einer Gewinnwarnung des Koblenzer Software-Konzerns stürzte der Kurs um über 30 Prozent ab. An diesem Montag stellte das Unternehmen seine Halbjahresergebnisse für 2024 vor und bestätigte damit den negativen Trend. Der Halbjahresumsatz sank im Vergleich zum Vorjahr deutlich. Ein rückläufiger EBITDA sorgt zudem für weitere Unsicherheit bei den Anlegern. Bereits Anfang 2021 begann der Abwärtstrend, als die Aktie noch über 85 Euro gehandelt wurde.

Analysten enttäuscht

Die neuen Zahlen haben die Erwartungen der Analysten nicht erfüllt. Obwohl es einen Anstieg bei wiederkehrenden Erlösen gibt, konnte dies die gesunkenen Gesamterlöse nicht kompensieren. Das Quartalsergebnis war schwächer als erwartet und schickte die Aktie weiter auf Talfahrt. Der SDAX- und TecDAX-Wert hat seit Anfang des Jahres fast 60 Prozent an Wert verloren. Die Anleger sind besorgt, dass dies nur der Anfang einer längerfristigen Krise für den Spezialisten für Medizinsoftware sein könnte.

CompuGroup Medical Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...