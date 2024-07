Die Rwe-Aktie erlebte in den letzten Handelstagen erhebliche Schwankungen am Börsenparkett. Nach einem Höchststand von 42,33 Euro am 14. Dezember des Vorjahres verzeichnete das Papier zuletzt deutliche Verluste. Im XETRA-Handel fiel der Kurs zeitweise um 3,2 Prozent auf 32,79 Euro. Analysten sehen jedoch weiterhin Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,73 Euro an. Die Dividendenausschüttung für das laufende Jahr wird auf 1,09 Euro pro Aktie geschätzt, was eine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Wasserstoffprojekte als Zukunftschance

Während der Aktienkurs schwankt, eröffnen sich für Rwe neue Perspektiven im Bereich der Wasserstofftechnologie. Die Bundesregierung investiert Milliarden in zukunftsweisende Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff sowie dessen Speicherung und Transport. Diese Entwicklung könnte [...]

Hier weiterlesen