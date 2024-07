Die Plug Power Aktie bleibt weiterhin ein Spielball der Marktstimmung. Nach einem beachtlichen Kursanstieg von 18 Prozent in der Vorwoche, verlor das Papier am Montag an der NASDAQ wieder deutlich an Wert. Der Aktienkurs sank zeitweise um 6,7 Prozent auf 2,87 USD. Diese starken Schwankungen spiegeln die Unsicherheit der Anleger wider, die zwischen Hoffnung auf Zinssenkungen und Sorgen um die finanzielle Stabilität des Unternehmens hin- und hergerissen sind.

Staatliche Unterstützung im Fokus

Ein wesentlicher Faktor für die Kursentwicklung bleibt die potenzielle staatliche Unterstützung. Die Aussicht auf eine milliardenschwere Kreditgarantie vom US-Energieministerium hatte die Aktie zunächst beflügelt. Jedoch sorgten kritische Äußerungen des Senators John Barrasso für erneute Verunsicherung. Für Plug Power sind diese Finanzmittel von entscheidender Bedeutung, um den Bau von Produktionsanlagen für grünen Wasserstoff voranzutreiben. Die anhaltende Volatilität dürfte die Aktie auch in Zukunft prägen, während Investoren gespannt auf die Quartalszahlen am 9. August warten.

