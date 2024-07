Die Morphosys-Aktie zeigt sich in jüngster Zeit relativ stabil und pendelt um die 67,75-Euro-Marke. Trotz eines leichten Rückgangs gegenüber dem 52-Wochen-Hoch von 69,75 Euro am 16. Mai 2024 liegt der Kurs deutlich über dem Tiefstand von 14,52 Euro vom November 2023. Die Handelsvolumina bleiben moderat, was auf eine abwartende Haltung der Anleger hindeutet. Experten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 Euro, was erheblich unter dem aktuellen Niveau liegt.

Novartis forciert Übernahme

Novartis intensiviert seine Bemühungen, die verbliebenen Minderheitsaktionäre von Morphosys zu verdrängen. Der Schweizer Pharmakonzern beschleunigt den Squeeze-Out-Prozess, was die Aktien beider Unternehmen positiv beeinflusst. Diese Entwicklung folgt auf Morphosys' Ausscheiden aus MDAX und TecDAX und unterstreicht die fortschreitende Konsolidierung im Biotechnologiesektor.

