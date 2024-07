Allen politischen Unwägbarkeiten zum Trotz zeigten sich die Aktien- und Rentenmärkte von ihrer freundlichen Seite. Insbesondere in den USA steigt die Hoffnung auf eine baldige erste Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed. In diese Richtung deuten sowohl die letzten Arbeitsmarktzahlen als auch die Daten zur Inflation. Die fortschreitende sanfte Abkühlung am Arbeitsmarkt sollte der US-Notenbank damit ausreichend Spielraum für eine erste Zinssenkung geben. Auch von der Inflationsfront gab es erfreuliche Nachrichten. Hier fielen die Daten für den Monat Juni abermals besser ...

