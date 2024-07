- Erkundungsprobennahmen in patentierten Schürfrechten von Projekt Tombstone ergaben über 40 % der Proben mit Gehalten von über 1 g/t AuÄq

- Hochgradige Ergebnisse von 8,66 g/t Au und 225 g/t Ag (11,47 g/t AuÄq) sowie 4,94 g/t Au und 268 g/t Ag (8,29 g/t AuÄq) weisen auf zusätzliches Potenzial für Erweiterung von mineralisiertem Profil über die Grubenzone Contention hinaus hin

- Programm hat bestätigt, dass sich Au-Ag-Mineralisierung südlich von kürzlich entdecktem Zielgebiet Westside erstreckt

Vancouver (Kanada) - 16. Juli 2024 / IRW-Press / Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF) ("Aztec" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass die Analyseergebnisse des Oberflächenerkundungsprogramms 2024 Hinweise auf eine mächtige Gold-Silber-Mineralisierung südlich des Zielgebiets Westside geliefert haben und dass mehrere weitere mineralisierte Zonen außerhalb der Grubenzone Contention entdeckt wurden.

Im Rahmen der Feldarbeiten wurden spezifische, bereits bekannte, wesentliche geologische und historische Minenmerkmale bestätigt und potenziell mächtige Alterations- und Mineralisierungszonen für die Explorationen westlich der Grube Contention beim Projekt Tombstone entdeckt (das den Großteil der historischen Silberbergbauregion Tombstone im Südosten von Arizona umfasst). Bei Erkundungsfeldarbeiten wurden mehrere seitlich verlaufende, mächtige Alterationszonen identifiziert, die mit zahlreichen der im Rahmen des kürzlich bekannt gegebenen Grubenprobennahmeprogramms entnommenen Proben in Zusammenhang stehen (siehe Pressemitteilungen vom 24. Juni 2024 und 2. Juli 2024).

Höhepunkte der Erkundungsprobennahmen:

- Die Höhepunkte ausgewählter Oberflächenproben beinhalten:

8,66 g/t Au und 225 g/t Ag (11,47 g/t AuÄq) ca. 120 m westlich von Nr. 3492, Haldenprobe von einer 1,0 m mächtigen Kalksteinschicht in zutage tretendem Schluffstein der Formation Bisbee mit mäßiger Argillisierung und starken Mn-Oxiden sowie mäßigen Fe-Oxiden. Ca. 100 m oberhalb des Gebiets des Erzkörpers Last Chance / Arizona Queen CRD (Probe Nr. 3501)

4,94 g/t Au und 268,0 g/t Ag, (8,29 g/t AuÄq) von einer Mischschürfprobe von zutage tretendem Schluffstein der Formation Bisbee mit mäßiger Verkieselung und Argillisierung sowie starken Quarzerzgängen. Die Probe wurde ca. 100 m oberhalb des Gebiets des historischen Erzkörpers Last Chance / Arizona Queen CRD entnommen. (Probe Nr. 3502)

3,79 g/t Au und 104,5 g/t Ag, (5,10 g/t AuÄq) von einer Schlitzprobe von 2,0 m an zutage tretendem Schluffstein der Formation Bisbee mit mäßiger Verkieselung und Argillisierung sowie starken Quarzerzgängen. Die Probe wurde ca. 100 m oberhalb des Gebiets des historischen Erzkörpers Last Chance / Arizona Queen CRD entnommen. (Probe Nr. 3492)

1,33 g/t Au und 366 g/t Ag (5,91 g/t AuÄq) vom Schacht Westside Nr. 1, eine ausgewählte Probe von mineralisiertem Haldenmaterial, Hornfels der Formation Bisbee mit mäßiger Argillisierung, starken Eisenoxiden und mäßigen Quarzerzgängen. Vom historischen Erzkörper der Westside-Spalte (Probe Nr. 3459)

0,60 g/t Au und 360 g/t Ag, (5,10 g/t AuÄq) von einem Schacht im Westside-Spaltensystem, eine ausgewählte Probe von mineralisiertem Haldenmaterial, Hornfels der Formation Bisbee mit mäßiger Argillisierung, starken Eisenoxiden und mäßigen Quarzerzgängen. (Probe Nr. 3460)

- Die Erkundungsprobennahmen haben bei 41 % der Proben Werte von über 1 g/t AuÄq ergeben.

- Die Feldarbeiten haben die Oberflächenstandorte der wesentlichen Merkmale wie den mineralisierten und abgebauten Erdwall Boss, die Westside-Spalte und die Schächte Westside Nr. 1 und Nr. 3 bestätigt.

- Das kürzlich erworbene Wissen hinsichtlich des geologischen Umfeldes der mesothermalen Mineralisierung weist auf beträchtliches Potenzial für die Entdeckung weiterer mächtiger Gold- und Silberoxidmineralisierungen entlang des Streichens und neigungsabwärts des vielversprechenden Muttergesteins hin, das in den Gebieten der Grube Contention zutage tritt (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Erkundungsprobennahmen 2024 bei Tombstone

Viele der hochgradigen Gold-Silber-Probenergebnisse liegen direkt in oder neben den Zielgebieten Westside und weisen auf ein starkes Potenzial zur Erweiterung in zahlreiche Zonen der mächtigen Au-Ag-Oxidmineralisierung nach Westen hin.

Die Ergebnisse des Erkundungsprobennahmeprogramms, die in Tabelle 1 dargestellt sind, unterstützen das Vorhandensein einer mächtigen, mesothermalen Gold- und Silberoxidmineralisierung und lassen auf Potenzial für eine weitere Ausdehnung des Mineralisierungsfußabdrucks in den Wirtsformationen neigungsabwärts und entlang des Streichens schließen, einschließlich der potenziellen Erweiterungen nach Westen der historischen Grube Contention.

Tabelle 1: Ausgewählte Ergebnisse der Erkundungsprobennahmen bei Tombstone*

Probe Au (ppm) Ag (ppm) AuÄq Probentyp Lithologie Alteration 1 / Intensität Minz 3451 0,55 176,00 2,75 Schürf/Halde Quarzit Sil/Mod 3452 0,18 125,40 1,74 Schürf/Halde Kalkstein Arg/Weak Erzgang 3453 0,21 217,00 2,93 Schürf/Halde Kalkstein Arg/Weak Erzgang 3459 1,33 366,00 5,91 Schürf/Halde HnFL Arg/Mod Erzgang 3460 0,60 360,00 5,10 Schürf/Halde HnFL Arg/Mod Erzgang 3463 0,71 237,00 3,67 Schürf/Halde Sandstein Sil/Str Bx 3464 1,13 94,40 2,31 Schürf/Ausbiss Hbx Sil/Mod Hbx 3471 0,62 310,00 4,50 Schürf/Halde Kalkstein Arg-Sil/Mod 3476 0,65 52,80 1,31 Schürf/Ausbiss Hbx Arg-Sil/Str Hbx 3477 1,05 43,20 1,59 Schürf/Ausbiss Hbx Arg-Sil/Str Hbx 3479 0,09 90,30 1,22 Schürf/Halde Kalkstein Sil-Arg/Weak 3485 1,75 81,90 2,77 Schürf/Ausbiss Kalkstein Arg/Mod Erzgang 3486 0,50 118,50 1,98 Schürf/Ausbiss Kalkstein Sil-Arg/Mod 3487 1,08 47,20 1,67 Schürf/Ausbiss Hbx Arg-Sil/Str 3488 0,36 87,50 1,45 Schürf/Halde Kalkstein Sil-Arg/Mod 3489 2,18 19,00 2,42 Schürf/Ausbiss Quarzit Sil-Arg/Mod 3490 2,24 13,30 2,41 Schürf/Ausbiss Schluffstein Sil-Arg/Str 3491 1,07 8,10 1,17 Schlitz/Ausbiss Schluffstein Sil/Mod Erzgänge 3492 3,79 104,50 5,10 Schlitz/Ausbiss Schluffstein Sil/Mod Erzgänge 3497 0,49 135,10 2,17 Schürf/Ausbiss Quarzit Sil-Arg/Mod Erzgänge 3499 0,77 27,20 1,11 Schürf/Ausbiss Kalkstein Arg/Mod Erzgang 3501 8,66 225,00 11,47 Schürf/Halde Kalkstein Arg/Mod 3502 4,94 268,00 8,29 Schürf/Ausbiss Quarzit Sil/Mod Erzgänge 3506 1,59 286,00 5,17 Schürf/Halde Schluffstein Sil/Mod Erzgänge

* Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Ergebnissen in Tabelle 1 um gewichtete Durchschnittswerte handelt, die nicht gedeckelt sind und möglicherweise nicht repräsentativ, sondern nur indikativ sind. AuÄq berechnet mit einem Gold-Silber-Verhältnis von 80:1

Abbildung 2: Probe 3492, Schlitzprobe von 2 m von Schluffstein der Formation Bisbee mit mäßigen bis starken Quarzerzgängen und mäßiger Verkieselung; 3,79 g/t Au und 104,5 g/t Ag (5,10 g/t AuÄq). Befindet sich 250 m westlich der Grube Contention.

Explorationsprogramm von 2024:

Primäres Ziel des Oberflächenexplorationsprogramms von 2024 war die Erweiterung und Definition der oberflächennahen, im Tagebau erschlossenen, oxidierten potenziellen Gold-/Silber-Mineralisierung und die gezielte Untersuchung der CRD-Mineralisierung, die sich in der Vergangenheit in der Tiefe gezeigt hat.

Aztec entnahm und analysierte (482) Gesteinssplitterschlitz- und Erkundungsproben für mehrere Elemente, einschließlich 422 Minenschnitt-Splitterschlitzproben mit einer Länge von jeweils 2 m von der Grube Contention mit zugänglicher, sichtbarer Färbung und/oder Alteration sowie 60 Ausbiss- und Taubgesteinslagerstätten-Erkundungsmischproben und ausgewählte Proben vom Rest des Projekts, einschließlich des Gebiets Westside, um das geochemische und geologische Wissen im gesamten Explorationszielgebiet des Projekts Tombstone zu erweitern und zu verbessern.

Im Rahmen der jüngsten geologischen Kartierungen von Aztec in detailliertem Maßstab (1:200) innerhalb der Grube Contention sowie im Erkundungsmaßstab (1:2.000) im umliegenden Konzessionsgebiet wurden attraktive mesothermische, breit oxidierte neue mineralisierte Zonen identifiziert. Bei der Kartierung der Grube Contention erweisen sich die jüngsten detaillierten lithologischen, strukturellen und Alterationskartierungen als entscheidend für die Definition der Erweiterungen in Richtung des Gebiets Westside.

Auch die Bewertung der Projektdaten geht weiterhin gut voran, einschließlich der 3D-Modellierung der historischen Grubenbaue, der Bohrungen und der geologischen Daten. Die Modellierung der Geochemie, einschließlich der Abschnitte der Au-Ag-Mineralisierung, wird anschließend unter Verwendung der gewonnenen Erkenntnisse über die Beziehungen zwischen mehreren Elementen und Au-Ag, der Überprüfung der weiteren Ergebnisse der geophysikalischen Daten und der SWIR-Terraspec-Daten sowie anderer Untersuchungen fortgesetzt.

Das Projekt Tombstone im Überblick

Aztec hält eine 75%ige Beteiligung am Joint Venture für das Konzessionsgebiet Tombstone, das die meisten der ursprünglich patentierten Bergbauclaims in dem Hauptgebiet sowie einige kürzlich erworbene Konzessionsgebiete umfasst.

Das Hauptziel des Kernbohrprogramms 2023 war die weitere Erprobung der oberflächennahen, mesothermischen Gold-Silber-Oxidmineralisierung mit großen Tonnagen und Eignung für die Haufenlaugung neben und unterhalb der ehemaligen Grube Contention durch Infill- und Stepout-Bohrungen. Kernbohrungen waren erforderlich, um die zahlreichen historischen Abbaustätten zu durchdringen und die kritischen geologischen Daten zu gewinnen. Künftige Bohrungen werden sich voraussichtlich auf die Erweiterungen der oberflächennahen Oxidmineralisierung entlang des Streichens und in Einfallrichtung konzentrieren und tiefer gehen, um größere, tiefer liegende Blei-Zink-Silber CRD-Ziele vom Typ "Taylor" entlang und neben der Struktur Contention zu erproben.

Das Projekt Tombstone befindet sich 100 Kilometer (km) südöstlich von Tucson in Arizona und umfasst einen Großteil der historischen Silberregion Tombstone. Tombstone ist für seine hochgradigen, oxidierten Silber-Gold- und mesothermale Erzadern (Stringer Lodes), hydrothermale Brekzien und Manto-CRD-Erzkörper bekannt, die im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert abgebaut wurden. Die historische Silberproduktion im Tombstone-Distrikt wurde zwischen 1878 und 1939 auf 32 Millionen Unzen und 250.000 Unzen Gold geschätzt.#_edn1

Die Geologie des Distrikts besteht aus einer Mischung aus oberflächennahen, oxidierten Au-Ag- und Basismetall-Lagerstätten, die mit CRD und Skarn in Verbindung stehen und sich in gefalteten und geschobenen Sedimenten, Intrusivgängen und Erzgängen befinden, sowie den wenig erkundeten Sulfid-Varianten, die sich unterhalb des Grundwasserspiegels befinden.

Die Muttergesteine der Mineralisierung sind vorwiegend die klastischen Sedimente des untersten Teils der Formation Bisbee aus der Kreidezeit. In einer Tiefe zwischen 50 und 300 Metern (m) befindet sich die Formation Bisbee unterhalb einer etwa zwei Kilometer dicken Schicht derselben Karbonatgesteinsformationen aus dem Paläozoikum, die auch die 100 Mio. t Zink-Blei-Silber-Lagerstätte Hermose-Taylor von South32 60 km südwestlich von Tombstone beherbergen.[ii]

Obwohl die historischen Silberminen bei Tombstone im Allgemeinen klein waren, ist Aztec davon überzeugt, dass sie mit wesentlich größerer mesothermalen und CRD-Mineralisierung unterhalb der alten Minen in Zusammenhang stehen könnten. Seit 2017 hat Aztec geologische Kartierungen, geochemische Probennahmen und geophysikalische Untersuchungen durchgeführt, um die vielversprechendsten Gebiete für eine Au-Ag-Mineralisierung im Umfeld und unterhalb der Tagebaugrube Contention sowie für eine CRD-Zink-Blei-Kupfer-Silber-Gold-Mineralisierung unterhalb des gesamten Gebiets zu identifizieren. Das Management von Aztec ist der Ansicht, dass das Gebiet sehr vielversprechend für die Entdeckung von mesothermaler und CRD-Mineralisierung ist.

Anmerkung: Die Goldäquivalente werden unter Anwendung eines Silber-Gold-Verhältnisses von 80:1 in den Jahren 2020, 2023 und 2024 bzw. von 70:1 im Jahr 2021 berechnet. Die gemeldeten Mächtigkeiten sind scheinbare Mächtigkeiten, keine wahren Mächtigkeiten. Die Au-Ag-Mineralisierungszonen bei Contention weisen im Allgemeinen eine Neigung von 60 bis 80 Grad in Richtung Westen auf und stehen mit den Quarz-Feldspat-Porphyr-Erdwallen in Zusammenhang. Diese Erdwalle erstrecken sich jedoch auch als Lagergänge in flachen Winkeln von der Verwerfung Contention entlang von Faltenrücken in den klastischen Sedimenten von Bisbee, sodass die gesamte Bandbreite der Mineralisierungsneigungen zwischen 20 und 80 Grad variiert. Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierungsabschnitte der fünf Bohrlöcher variieren in etwa zwischen 50 und 100 % der scheinbaren Mächtigkeiten, wobei die Norm für die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung 60 bis 90 % der scheinbaren Mächtigkeiten beträgt. Bitte beachten Sie die zusammenfassenden Pressemitteilungen vom: 5. Juli 2023, 7. Dezember 2021 und 12. Januar 2021.

Zusammenfassung der wichtigsten Eckdaten des Projekts Tombstone

- Konzessionsgebiet in günstiger Lage mit patentierten (33) und nicht patentierten (42) Schürfrechten (452,02 Hektar bzw. 1.116,94 Acres), das einen Großteil der historischen Silberabbauregion Tombstone umfasst, großartiger Infrastruktur, einer lokalen Stadt, Straßenzugang, umfassenden Dienstleistungen, Wasser und Strom

- Die historische Silberregion produzierte zwischen 1878 und 1939 32 Millionen Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold in hochgradigen, oxidierten Silber-Gold-Blei-Zink-Kupfer-Erzgang-, CRD- und Brekzien-Lagerstätten sowie in den späten 1980er Jahren einen kleinen Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung.

- Die Bohrungen von Aztec in den Jahren 2020-23 haben verdeutlicht, dass das Ziel der Grube Contention eine bedeutsame, oberflächennahe, oxidierte Au-Ag-Mineralisierung mit großen Tonnagen aufweist, die in alle Richtungen offen ist.

- Mehrere andere vielversprechende Ziele in Gestein aus der Kreide und dem Paläozoikum, die mit größeren, in Richtung NW und NNO verlaufenden Strukturen in Zusammenhang stehen, die porphyrische Intrusionen beherbergen und eine mögliche Krater-Ringstruktur durchschneiden

Im Folgenden sind die Höhepunkte der jüngsten Bohrabschnitte aufgeführt, die das konzeptionelle Explorationsmodell für die Erweiterung des Mineralisierungsprofils unterstützen soll.

- TR21-22: 2,44 g/t Au und 66,56 g/t Ag (3,39 g/t AuÄq) über 65,5m (einschließlich 16,80 g/t Au und 374,36 g/t Ag über 7,6 m)

- TR21-03: 5,71 g/t Au und 40,54 g/t Ag (6,28 g/t AuÄq) über 32,0m

- TC 23-01: 3.477 g/t Ag über 1.52m aus einer Zone von 733,9 g/t Ag über 7,6 m innerhalb von 125 m mit 1,63 g/t AuÄq

- TR21-10: 1,39 g/t Au und 56,40 g/t Ag (2,20 g/t AuÄq) über 96,0m

- TR21-13: 1,8 g/t Au und 36,9 g/t Ag (2,33 g/t AuÄq) über 70,1 m

- TR21-17: 1,73 g/t Au und 56,20 g/t Ag (2,53 g/t AuÄq) über 64,0m

- TR21-08: 2,09 g/t Au und 47,1 g/t Ag (2,76 g/t AuÄq) über 39,6m

- Bohrloch TC23-02: 1,69 g/t Gold und 29,07 g/t Silber (2,03 g/t Gold AuÄq) über 45,3 m, einschließlich 10,1 m mit 6,63 g/t Gold und 72,81 g/t Silber (7,49 AuÄq)

- TC23-05 - 2,816 g/t Gold und 176,64 g/t Silber (5,02 g/t AuÄq) über 36,0 m, einschließlich 6,45 g/t Gold und 408,47 g/t Silber (11,554 g/t AuÄq) über 15,5 m

Das Unternehmen wendet Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren als Teil seiner Probenahme- und Untersuchungsbewertungen in Verbindung mit seinen Explorationsprobenahmeprogrammen an. Die Proben und ihre Entnahme werden durch ein dem Industriestandard entsprechendes QAQC-Programm kontrolliert, das auch die Verwendung von zertifizierten Standards, Leerproben und Probenduplikaten vorsieht. Die Proben werden regelmäßig an das Labor von Bureau Veritas Minerals in Hermosillo, Mexiko, zur geochemischen Analyse versandt und dort auch entgegengenommen.

Die Proben wurden mit einer 30-Gramm-Probengröße unter Anwendung der Brandprobenmethode FA430, gefolgt von der Multielementmethode MA300, auf Gold und Silber analysiert. Überschreitungen der Grenzwerte werden, sofern vorhanden, mittels MA370 oder FA530 analysiert. Alle Löcher enthalten zertifizierte Leerproben, Standards und Duplikate als Teil des Qualitätskontrollprogramms.

Allen David Heyl, B.Sc., CPG, VP Exploration von Aztec, ist der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift NI 43-101. Herr Heyl beaufsichtigte die Explorationsprogramme bei Tombstone und hat die technischen Angaben in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

"Simon Dyakowski"

Simon Dyakowski, Chief Executive Officer

Aztec Minerals Corp.

Über Aztec Minerals - Aztec ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Hauptaugenmerk auf zwei vielversprechenden Entdeckungen in Nordamerika. Das Projekt Cervantes ist eine aufstrebende Porphyr-Gold-Kupfer-Entdeckung in Sonora, Mexiko. Das Projekt Tombstone ist eine aufstrebende Gold-Silber-Entdeckung mit hochgradigem Silber-Blei-Zink-Potenzial des CRD-Typs im Süden von Arizona. Aztecs Aktien werden an der TSX-Venture Exchange (Symbol AZT) und an der OTCQB (Symbol AZZTF) gehandelt.

Kontaktdaten - Nähere Informationen erhalten Sie über:

Simon Dyakowski, President & CEO, Direktor

Tel: (604) 685-9770

Fax: (604) 685-9744

E-Mail: mailto:info@aztecminerals.com

Internet: http://www.aztecminerals.com

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen genehmigt oder dementiert.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem den Abschluss laufender und geplanter Arbeiten, Aussagen in Bezug auf die Weiterentwicklung des Projekts Tombstone, Bohr- und Probenahmeergebnisse, einschließlich zusätzlicher potenzieller Arbeiten und deren Ergebnisse, die Pläne des Unternehmens für sein Projekt Tombstone, das Potenzial für eine weitere Ausdehnung der Mineralisierung auf dem Projekt Tombstone, erwartete Ergebnisse und Resultate, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten betreffen. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Solche Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Metallpreises, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, der Annahmen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzierungen bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen, Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Explorations- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben, sowie jenen, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- oder Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Erlaubnisse aufrechtzuerhalten oder einzuholen, das Versäumnis, die Akzeptanz der Kommunen (einschließlich der First Nations) zu erhalten oder aufrechtzuerhalten, der Rückgang des Preises von Gold, Silber und anderen Metallen, Kostensteigerungen, Rechtsstreitigkeiten und das Versäumnis von Vertragspartnern, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 Greeley, Michael N., A Brief History and Review of Ore Grades and Production in the Tombstone Mining District with Emphasis on the Contention Mine Area, June 1984

#_ednref2 M3 Engineering and Technology Corp., Hermosa Project N.I. 43-101F1 Pre-Feasibility Study, January 2014

