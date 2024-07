Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie verzeichnete am Dienstag deutliche Kursverluste. Im XETRA-Handel fiel der Wert um 2,9 Prozent auf 6,80 Euro. Damit setzt sich der negative Trend der letzten Monate fort, wobei die Aktie seit ihrem 52-Wochen-Hoch von 9,10 Euro am 1. August 2023 bereits erheblich an Wert eingebüßt hat. Trotz eines leichten Umsatzwachstums im vergangenen Quartal bleibt die Stimmung unter Anlegern gedämpft.

Analysten sehen Potenzial

Dennoch zeigen sich Finanzexperten vorsichtig optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 7,87 Euro, was ein deutliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn pro Aktie von 1,04 Euro. Zudem prognostizieren sie eine Erhöhung der Dividende auf 0,240 Euro, was eine signifikante Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellen würde. Die [...]

Hier weiterlesen