Die Comcast Corporation verzeichnete im ersten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 1,2% im Jahresvergleich und erreichte damit 30,06 Milliarden Dollar. Trotz dieses Anstiegs zeigten die Ergebnisse ein gemischtes Bild. Die Aktie des Unternehmens notierte zuletzt bei 38,95 Dollar, was einem Rückgang von 3% seit der Bekanntgabe der Quartalszahlen entspricht. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn pro Aktie von 4,21 Dollar und einen Umsatz von 123,69 Milliarden Dollar, was einer Steigerung von 5,78% bzw. 1,74% gegenüber dem Vorjahr entspräche.

Digitale Initiative für Städte

Comcast kündigte in Zusammenarbeit mit der US-Bürgermeisterkonferenz ein Förderprogramm für digitale Bildung an. Zehn Städte in verschiedenen Größenkategorien erhalten Zuschüsse zwischen 75.000 und 250.000 Dollar, um digitale Schulungsprogramme zu erweitern und [...]

Hier weiterlesen