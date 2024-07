Heidelberg Materials, der führende Baustoffhersteller, setzt seine Wachstumsstrategie in Nordamerika fort. Der DAX-Konzern hat kürzlich drei bedeutende Akquisitionen in den USA abgeschlossen, die sein Portfolio im Zuschlagstoff- und Asphaltgeschäft sowie im Bereich Betonrecycling erweitern. Mit einem Gesamtinvestment von rund 380 Millionen US-Dollar erwarb das Unternehmen Highway Materials im Großraum Philadelphia sowie Victory Rock und Aaron Materials in Texas.

Stärkung der Marktposition und Nachhaltigkeit

Diese strategischen Zukäufe sollen nach Synergien einen jährlichen Beitrag von etwa 50 Millionen Dollar zum Konzern-EBITDA leisten. Chris Ward, Leiter des Nordamerikageschäfts, betont die Bedeutung dieser Übernahmen für die Erweiterung des Zuschlagstoffgeschäfts und des wachsenden Portfolios an Kreislauflösungen. Die Akquisitionen unterstreichen Heidelberg Materials' Engagement [...]

