EQS-Ad-hoc: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

A.H.T Syngas Technology N.V. sichert weiteres Wachstum mit erfolgreicher Kapitalerhöhung - geplantes Platzierungsvolumen um 30 Prozent übertroffen



17.07.2024 / 13:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





17. Juli 2024

A.H.T. Syngas sichert weiteres Wachstum mit erfolgreicher Kapitalerhöhung - geplantes Platzierungsvolumen um 30 Prozent übertroffen



Der Vorstand der A.H.T. Syngas Technology N.V. ("A.H.T."), mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, (ISIN NL0010872388 , WKN A12AGY ) teilt mit, dass die am 16. Juli 2024 angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen worden ist. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten, über die ursprünglich angebotenen 120.000 neuen Aktien hinaus, weitere neue 39.250 Aktien platziert werden. Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung wurde daher auf neue 159.250 Aktien festgesetzt. Der Gesamtemissionserlös beträgt damit 2.866.500 Euro bei einem Platzierungspreis von 18 Euro je Aktie.



Die Kapitalerhöhung dient der Finanzierung des Geschäfts und der Handlungsmöglichkeiten der A.H.T. auf dem stark wachsenden Markt zur Erzeugung von Synthesegas. Dieses dient als Basis zur Gewinnung von grünen Gasen, wie Wasserstoff, sowie zur CO 2 -freien Energieerzeugung. Zudem werden gestartete Projekte vorfinanziert.



Mitteilende Person: Gero Bernhard Ferges

Vorstandsvorsitzender

A.H.T. Syngas Technology N.V.

Domicile: Schimmelt 2-16

5611 ZX Eindhoven

Phone: +49 (0) 2206 95190-10

Fax: +49 (0) 2206 95190-11

Mail: info@aht-syngas.com



Ende der Insiderinformation



17.07.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com