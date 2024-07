Ein weitreichender Ausfall von Microsoft-Diensten hat am Freitag zu massiven Störungen im weltweiten Flugverkehr und anderen Branchen geführt. Der Softwareriese bestätigte Probleme mit seinem Cloud-Service 365, was zahlreiche Unternehmen und Organisationen in Mitleidenschaft zog. Flughäfen in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden meldeten erhebliche Einschränkungen im Betrieb, während Fluggesellschaften wie KLM, United und Delta ihre Flüge teilweise einstellen mussten.

Auswirkungen auf verschiedene Sektoren

Die Störung betraf nicht nur den Luftverkehr, sondern hatte auch Folgen für Banken, Krankenhäuser und Medienunternehmen. In Norddeutschland sagte das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein geplante Operationen ab, während der britische Sender Sky News vorübergehend sein Programm unterbrechen musste. Experten vermuten als Ursache ein [...]

