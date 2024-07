Die Aktie von Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA verzeichnete am Freitag einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Trotz der Bekanntgabe des Transfers von Serhou Guirassy fiel der Kurs um 0,3 Prozent auf 3,80 Euro. Das Tagestief wurde bei 3,77 Euro markiert, was einem Minus von 1,05 Prozent entspricht. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.430 BVB-Aktien umgesetzt. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn von 0,512 Euro je Aktie und sehen das durchschnittliche Kursziel bei 6,00 Euro.

Guirassy unterschreibt bis 2028

Der BVB gab bekannt, dass Serhou Guirassy einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet hat. Nach anfänglichen Verzögerungen aufgrund eines nicht bestandenen Medizinchecks konnte der Transfer nun abgeschlossen werden. Der Stürmer, der in der vergangenen Saison 28 Tore in 28 Ligaspielen für den VfB Stuttgart erzielte, wird zunächst ein individuelles Aufbauprogramm absolvieren. Mit dieser Verpflichtung verstärkt Dortmund seine Offensivabteilung weiter, was möglicherweise Auswirkungen auf die Zukunft anderer Angreifer im Kader haben könnte.

