Die Deutsche Lufthansa AG sieht sich mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, da weltweite IT-Störungen den Flugverkehr massiv beeinträchtigen. Zahlreiche Flüge mussten gestrichen werden, was zu langen Warteschlangen an den Schaltern und Unzufriedenheit bei den Passagieren führte. Diese Entwicklung wirkt sich negativ auf den Aktienkurs aus, der am Freitag um 1,8 Prozent auf 5,78 Euro sank. Die technischen Probleme, die offenbar mit Microsoft-Diensten in Verbindung stehen, betreffen nicht nur die Lufthansa, sondern auch andere Airlines und Flughäfen.

Finanzielle Auswirkungen und Prognosen

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten rechnen Analysten mit einem fairen Wert von 7,69 Euro je Lufthansa-Aktie. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 1,02 Euro prognostiziert. Die nächste Bilanzvorlage wird für den [...]

Hier weiterlesen