Intel, ein führender Halbleiterhersteller, setzt verstärkt auf künstliche Intelligenz (KI) als Wachstumstreiber. Das Unternehmen entwickelt KI-Beschleuniger und -Prozessoren, um seine Position im aufstrebenden KI-Markt zu stärken. Besonders vielversprechend ist der Gaudi 3 Chip, von dem erwartet wird, dass er ab Ende 2024 signifikante Umsätze generieren wird. Intel zielt darauf ab, bis 2025 Chips für über 100 Millionen KI-PCs zu liefern, was seine Ambitionen in diesem Segment unterstreicht. Trotz Herausforderungen im PC- und Rechenzentrumsgeschäft zeigt sich Intel optimistisch hinsichtlich seiner langfristigen Wachstumsperspektiven.

Kooperationen und Innovationen

In Zusammenarbeit mit dem Internationalen Olympischen Komitee hat Intel einen KI-gestützten Chatbot namens Athlete365 entwickelt, der Athleten während der Olympischen Spiele in Paris unterstützen soll. Dieses Projekt demonstriert Intels Engagement für die praktische Anwendung von KI-Technologien. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an einer branchenübergreifenden GenAI-Lösung, die es Entwicklern und Unternehmen ermöglichen soll, maßgeschneiderte KI-Anwendungen zu erstellen.

