Der Wasserstoffspezialist Plug Power sorgt erneut für Unruhe an der Börse. Mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung im Wert von 200 Millionen US-Dollar reagierte der Aktienkurs im nachbörslichen Handel mit einem deutlichen Rückgang von fast 10 Prozent. Das Unternehmen plant den Verkauf von rund 78,7 Millionen neuen Stammaktien zu einem Preis von 2,54 Dollar pro Aktie. Diese Maßnahme soll die angespannte finanzielle Situation des Unternehmens verbessern, führt jedoch unweigerlich zu einer Verwässerung für bestehende Aktionäre.

Verwendung der Mittel und Marktreaktion

Die eingenommenen Gelder sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter Forschung und Entwicklung sowie der Ausbau der Produktionskapazitäten. Trotz der strategischen Notwendigkeit dieser Kapitalmaßnahme reagiert der Markt skeptisch. An der US-Börse verzeichnete die Plug Power-Aktie am Folgetag erhebliche Verluste, was die Sorgen der Investoren bezüglich der langfristigen Finanzierungsstrategie des Unternehmens widerspiegelt. Die Entwicklung unterstreicht die Herausforderungen, denen sich Plug Power bei der Umsetzung seiner ambitionierten Pläne im Bereich der grünen Wasserstoffwirtschaft gegenübersieht.

Plug Power Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...