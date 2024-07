Die Siltronic-Aktie verzeichnete am Mittwoch im XETRA-Handel deutliche Kursverluste. Der Anteilsschein des Wafer-Herstellers fiel zeitweise auf ein Tagestief von 71,45 EUR, was einem Rückgang von 1,4 Prozent entspricht. Trotz der jüngsten Quartalszahlen, die einen Gewinn je Aktie von 0,86 EUR auswiesen, konnte sich das Papier nicht behaupten. Der Umsatz im abgelaufenen Quartal belief sich auf 343,50 Mio. EUR, was einem Rückgang von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

Analystenprognosen und Dividendenaussichten

Experten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn je Siltronic-Aktie von 0,263 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 87,20 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für Anleger könnte die erwartete Dividende von 0,644 EUR pro Aktie im laufenden Jahr interessant sein, auch wenn sie unter der Ausschüttung des Vorjahres von 1,20 EUR liegt. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 25.07.2024 veröffentlicht.

