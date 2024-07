Die Freenet-Aktie zeigt sich in einem dynamischen Marktumfeld robust und verzeichnet moderate Zugewinne. Im XETRA-Handel stieg der Kurs am Nachmittag um 0,5 Prozent auf 25,94 EUR, nachdem er zeitweise sogar 25,98 EUR erreichte. Das Handelsvolumen belief sich auf 88.548 Aktien, was auf reges Interesse der Anleger hindeutet. Trotz der positiven Entwicklung liegt der aktuelle Kurs noch 5,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,42 EUR, das im April dieses Jahres markiert wurde.

Analysten optimistisch für Freenet

Experten sehen weiteres Potenzial für die Freenet-Aktie und taxieren das durchschnittliche Kursziel auf 30,84 EUR. Diese Einschätzung wird durch solide Quartalszahlen untermauert: Im ersten Quartal 2024 konnte Freenet den Gewinn je Aktie deutlich auf 0,55 EUR steigern, verglichen mit 0,15 EUR im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz verzeichnete ein leichtes Plus von 0,17 Prozent auf 638,90 Millionen EUR. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,31 EUR, was die positive Geschäftsentwicklung des Telekommunikationsanbieters unterstreicht.

