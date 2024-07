Electronic Arts (EA) verzeichnet einen bemerkenswerten Erfolg mit der Veröffentlichung von EA SPORTS College Football 25. Das Spiel, das die offizielle Rückkehr von EA in den College-Football-Bereich markiert, hat bereits während der frühen Zugriffsphase 2,2 Millionen einzigartige Spieler angezogen. Zusätzliche 600.000 Nutzer spielten das Spiel über die EA Play-Testversion. Mit 134 FBS-Universitäten, über 150 Stadien und tausenden aktuellen College-Football-Athleten bietet das Spiel ein immersives Erlebnis für Fans auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Positive Auswirkungen auf EA-Aktie

Die erfolgreiche Einführung von College Football 25 könnte positive Auswirkungen auf die EA-Aktie haben. Analysten haben in den letzten 60 Tagen ihre Gewinnschätzungen nach oben korrigiert, was auf ein starkes Vertrauen in die finanzielle Leistung [...]

