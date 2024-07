Bei der US-Präsidentschaftswahl ist wieder alles offen. Nachdem an den Börsen zuvor auf die Trump-Wiederwahl und einen Anstieg kleinerer Unternehmen und Ölaktien gesetzt worden war, könnte es jetzt wieder in die andere Richtung gehen.22. Juli 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Der Rückzug von Joe Biden als US-Präsidentschaftskandidat ist Thema Nummer eins an den Börsen. Die Folgen sind noch unklar: Hätten die Demokraten mit einer neuen Kandidatin Kamala Harris tatsächlich bessere Chancen? Oder kann ...

