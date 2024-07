Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnete am Freitagmorgen einen leichten Anstieg von 0,6 Prozent auf 42,78 EUR im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Kursgewinns liegt die Aktie deutlich unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 54,94 EUR, das am 26. Juli 2023 erreicht wurde. Um diesen Höchststand erneut zu erreichen, müsste der Kurs um beachtliche 28,42 Prozent zulegen. Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 56,67 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet.

Strategischer Schachzug im chinesischen Markt

Inmitten dieser Entwicklungen kündigt Porsche einen bedeutenden Führungswechsel in seinem China-Geschäft an. Alexander Pollich soll voraussichtlich ab dem 1. September die Position des President und CEO für China, Hongkong und Macao übernehmen. Dieser Schritt erfolgt in einer Phase, die vom Vertriebschef als "besonders herausfordernd" für den chinesischen Markt beschrieben wird. Pollich, ein erfahrener Vertriebsexperte, steht vor der Aufgabe, eine wertorientierte Wachstumsstrategie umzusetzen und die Zusammenarbeit mit lokalen Händlern zu intensivieren.

