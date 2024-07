Die Evotec-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen bemerkenswerten Anstieg an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 4,8 Prozent auf 8,95 Euro, nachdem er im Tagesverlauf sogar kurzzeitig die 9-Euro-Marke erreicht hatte. Diese positive Entwicklung überraschte viele Anleger, da das Unternehmen kürzlich schwache Quartalszahlen präsentiert hatte.

Analysten sehen Potenzial trotz Herausforderungen

Trotz eines Umsatzrückgangs von 13,28 Prozent im ersten Quartal 2024 und eines Verlusts von 0,12 Euro je Aktie, sehen Experten weiterhin Potenzial in dem Hamburger Biotech-Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 15 Euro, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial entspricht. Allerdings erwarten Analysten für das Gesamtjahr 2024 einen Verlust. Die nächsten Quartalszahlen, die am 14. August veröffentlicht werden, könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung von Evotec liefern.

