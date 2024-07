Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich am Freitag von ihrer starken Seite und konnte im XETRA-Handel deutlich zulegen. Trotz eines schwächelnden Gesamtmarktes verzeichnete das Papier des Rückversicherers einen Anstieg von 1,6 Prozent auf 230,70 Euro. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie sogar ein Hoch von 231,00 Euro, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen unterstreicht.

Positive Zukunftsaussichten

Die robuste Performance der Hannover Rück-Aktie wird durch vielversprechende Geschäftszahlen untermauert. Im jüngsten Quartal konnte der Konzern seinen Gewinn pro Aktie auf 4,63 Euro steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 4,02 Euro entspricht. Auch der Umsatz legte um 3,04 Prozent auf 7,22 Milliarden Euro zu. Analysten bewerten die Aktie im Durchschnitt mit einem Kursziel von 256,00 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Zudem erwarten Experten für das laufende Jahr eine Erhöhung der Dividende auf 8,13 Euro je Aktie.

