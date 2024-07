Die TeamViewer-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Anstieg im XETRA-Handel. Mit einem Plus von 1,7 Prozent auf 10,88 Euro konnte das Papier Boden gutmachen, nachdem es erst kürzlich ein 52-Wochen-Tief von 10,01 Euro erreicht hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf 73.284 Aktien, was das gesteigerte Interesse der Anleger widerspiegelt.

Analysten sehen Potenzial

Trotz der jüngsten Kursschwäche sehen Experten Wachstumschancen für TeamViewer. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 17,29 Euro prognostizieren Analysten ein erhebliches Aufwärtspotenzial. Die kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen unterstreichen diese Einschätzung: Im ersten Quartal 2024 konnte TeamViewer seinen Umsatz um 6,83 Prozent auf 161,65 Millionen Euro steigern und einen Gewinn pro Aktie von 0,14 Euro verbuchen. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Fachleute einen Gewinn von 0,847 Euro je Aktie.

[...]

