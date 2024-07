Die Amazon-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Aufschwung im NASDAQ-Handel. Mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent auf 184,26 USD demonstrierte der E-Commerce-Gigant erneut seine Stärke am Aktienmarkt. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier sogar ein Hoch von 185,00 USD, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen widerspiegelt. Bemerkenswert ist auch die Handelsaktivität: Über 1,4 Millionen Amazon-Aktien wechselten den Besitzer, was auf ein reges Interesse der Anleger hindeutet.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Experten zeigen sich optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 217,63 USD sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial für die Amazon-Aktie. Diese positive Einschätzung wird durch die jüngsten Quartalszahlen untermauert: Im letzten Quartal konnte Amazon seinen Gewinn pro Aktie auf 1,00 USD steigern, was einer beeindruckenden Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,31 USD entspricht. Auch der Umsatz legte um 12,53 Prozent auf 143,31 Milliarden USD zu, was die robuste Geschäftsentwicklung des Technologieriesen unterstreicht.

Amazon Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...