Die NextEra Energy Aktie steht vor einer vielversprechenden Zukunft, wie Analysten prognostizieren. Der Energieversorger, der sich auf erneuerbare Energien spezialisiert hat, wird voraussichtlich am 24. Juli seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Experten erwarten einen Gewinn pro Aktie von 0,93 US-Dollar, was einem Wachstum von 5,7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Umsatzprognose liegt bei 7,27 Milliarden US-Dollar. Die positive Einschätzung basiert auf der starken Leistung des Unternehmens in den vergangenen Quartalen, in denen die Erwartungen regelmäßig übertroffen wurden.

Wachstumstreiber und Zukunftsaussichten

NextEra Energy profitiert von der steigenden Nachfrage nach sauberer Energie und den verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen in Florida. Das Unternehmen investiert strategisch in die Stärkung seiner Infrastruktur und den Ausbau erneuerbarer Energiequellen. Mit einem Auftragsbestand von über 21 Gigawatt an unterzeichneten Verträgen hat NextEra Energy eine klare Wachstumsperspektive. Das Management erwartet ein jährliches Gewinnwachstum von 6-8%, was die Attraktivität der Aktie für Investoren weiter steigert.

NextEra Energy Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...